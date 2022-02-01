Благовещенку будут судить за ненадлежащее воспитание сына

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48-летняя жительница Благовещенска обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает управление МВД по Амурской области.

В течение последних двух лет женщина не заботилась о своём сыне должным образом. Обвиняемая жила в двухкомнатной квартире со своим ребёнком 2011 года рождения, своим мужчиной и его другом. Дома постоянно устраивали пьяные посиделки. Также в квартире были бойцовая собака со щенками и два кота. При этом благовещенка не прибиралась дома, так как почти всё время была пьяна. В квартире стоял неприятный запах из-за антисанитарии. У мальчика в таких условиях не было возможности жить, как полагается ребёнку, а также учиться. Временами женщина била своего сына и не давала войти в квартиру, оставляя его тем самым в опасности.

В феврале прошлого года о женщине сообщили в полицию. Когда на место приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, амурчанка была пьяной, дома был беспорядок, а ребёнка не было два дня. Мальчик был у своего друга. После его забрали в социальную палату для несовершеннолетних.

Когда обвиняемая закончила лечиться от алкогольной зависимости, сына ей вернули, однако сейчас мальчик снова находится в социальном приюте.

Дознаватели окончили расследование уголовного дела, в скором времени его рассмотрит суд.