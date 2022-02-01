Екатерина Стриженова призналась, что отвозит все подаренные ей цветы на кладбище

В своём блоге Стриженова показала подписчикам огромное количество подаренных ей цветов. Актриса опубликовала видео, в котором выходит из подъезда в белой шубе с большой охапкой цветов в руках.

Ролик снимала дочь Стриженовой Александра, которая отметила, как щедро благодарные зрители наградили артистку букетами. По словам Екатерины, представление выдалось очень удачным. Также она призналась, как поступает с подаренными цветами.

Телеведущая рассказала, что утром после спектакля она всегда отвозит все букеты на могилу матери, потому что сожалеет о том, что мама не успела увидеть её успехов. Как пишет CTnews, мама артистки, Валентина Яковлевна Токмань умерла в 2020 году на 81-году жизни.

Подписчики Екатерины неоднозначно отреагировали на её откровения. Одни была восхищены трогательным отношением к памяти матери, а другие оказались шокированы увиденным.

Как сообщает «Киноафиша», многие посчитали это «кощунством» и посоветовали Стриженовой самой покупать для матери цветы, а не дарить ей букеты от театральных поклонников. При этом некоторые подписчики предположили, что теперь количество подаренных цветов Екатерине заметно уменьшится.