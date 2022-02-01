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Екатерина Стриженова призналась, что отвозит все подаренные ей цветы на кладбище

Стриженова отвозит роскошные букеты от поклонников на могилу матери

Екатерина Стриженова призналась, что отвозит все подаренные ей цветы на кладбище
Фото: cosmo.ru

Екатерину Стриженову знают не только как телеведущую, но и как театральную актрису. Её знают и любят зрители столичного МХАТа имени Горького, и после спектакля засыпают Екатерину красивыми цветочными букетами. Недавно актриса призналась, что отвозит все подаренные ей цветы на кладбище, сообщает «Экспресс газета».

В своём блоге Стриженова показала подписчикам огромное количество подаренных ей цветов. Актриса опубликовала видео, в котором выходит из подъезда в белой шубе с большой охапкой цветов в руках.

Ролик снимала дочь Стриженовой Александра, которая отметила, как щедро благодарные зрители наградили артистку букетами. По словам Екатерины, представление выдалось очень удачным. Также она призналась, как поступает с подаренными цветами.

Телеведущая рассказала, что утром после спектакля она всегда отвозит все букеты на могилу матери, потому что сожалеет о том, что мама не успела увидеть её успехов. Как пишет CTnews, мама артистки, Валентина Яковлевна Токмань умерла в 2020 году на 81-году жизни.

Подписчики Екатерины неоднозначно отреагировали на её откровения. Одни была восхищены трогательным отношением к памяти матери, а другие оказались шокированы увиденным.

Как сообщает «Киноафиша», многие посчитали это «кощунством» и посоветовали Стриженовой самой покупать для матери цветы, а не дарить ей букеты от театральных поклонников. При этом некоторые подписчики предположили, что теперь количество подаренных цветов Екатерине заметно уменьшится.

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#СМИ #соцсети

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