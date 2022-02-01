Часть рейсов из Тамбовки в Благовещенск отменили из-за болезни водителей

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А инстаграм-аккаунте администрации Тамбовского района появилось объявление об отмене части рейсов из села Тамбовка в Благовещенск. Сообщалось, что произошло это из-за болезни водителей.

В сообщении было указанно, что с 1 февраля не будут выполняться рейсы с временем отправления 06:30, 10:05 и 16:02.

В комментариях под постом у местных жителей возникло много вопросов: «А замена будет какая-то? Или в это время вообще больше не будет рейсов?»; «Самое востребованное время»; «А когда будут? На 14:00 уже давно не ходят»; «Только 01.02 не будет или вообще отменяют?» и многие другие.

За комментариями корреспондент Амур.инфо обратился в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

— В компании-перевозчике в селе Тамбовка из-за сложной ситуации, связанной с болезнью водителей автобусов, по объективной причине возникла пауза в выполнении рейсов. Четыре водителя перевозчика находятся на больничном, один водитель с июля после тяжёлой формы коронавируса готовится к операции, второму с 31 января должны были закрыть больничный, но его продлили, третий и четвертый больны коронавирусом. Сложная ситуация с водительским составом на сегодняшний день сохраняется. Исходя из количества трудоспособных водителей тамбовским предприятием на Благовещенск будет временно выполняться три рейса – 07:00; 7:45; 12:50 из Тамбовки. Кроме того, один водитель будет задействован на районном маршруте Тамбовка – Корфово. Невыполненные рейсы на 06:30; 10:05 и 16:02 будут компенсированы проходящими маршрутами Константиновка – Благовещенск, Поярково – Благовещенск, Райчихинск – Благовещенск. Надеемся на понимание жителей, в скором времени рейсы тамбовского направления стабилизируются согласно графику. Также сообщаем, что в Тамбовку заходят порядка 12 транзитных маршрутов. Например, следующие из Благовещенска в Райчихинск, Константиновку, Екатеринославку, Завитинск, Поярково, Новобурейский, Талакан и Архару, – сообщили в пресс-службе минтранса.