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Работы благовещенских художниц украсили международный календарь

Онлайн-конкурс «Рисуя город, укрепляем дружбу» собрал работы представителей восьми стран

Работы благовещенских художниц украсили международный календарь
Фото: blagoveshchensk.rf

Амурские художники в конце 2021 года поучаствовали в международном конкурсе «Рисуя город, укрепляем дружбу». И вот накануне китайского Нового года в Благовещенск пришли яркие календари и наборы открыток из Чжухая, где проходила выставка. Работы амурчанок Светы Гузевой и Кати Яшковой украсили месяцы октябрь и декабрь 2022 года в календаре.

— Вот такие подарочные календари и наборы открыток пришли из Чжухая в Благовещенск накануне китайского Нового года! Памятные подарки (помимо дипломов!) получат 23 воспитанника художественной школы и 7 – Центральной детской школы искусств имени М. Ф. Кнауф-Каминской, – рассказали в городском управлении культуры.

В мэрии города добавили, что в конкурсе были представлены работы художников из Китая, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Уругвая и России, причём нашу страну представлял именно Благовещенск.

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#конкурсы #культура

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