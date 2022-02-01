Лесхозы Приамурья готовятся к пожароопасному сезону

Приамурье готовится к пожароопасному периоду. Подготовка идёт по нескольким направлениям.

В планах к середине марта закончить ремонт и обслуживание лесопожарной техники, обеспечить личный состав группировки по тушению природных пожаров обмундированием, оборудованием, доукомплектовать штат парашютно-десантной службы Амурской авиабазы.

— На вооружении лесных пожарных области стоит более 200 единиц различной лесопожарной техники: пожарных автомобилей, тракторов, бульдозеров, вездеходов, автомобилей для перевозки людей и грузов. Часть техники – новая, её купили за счёт средств нацпроекта «Экология», который в Приамурье реализуется с 2019 года. Кроме того, организована закупка вещевого и таборного имущества, средств малой механизации и формирование резерва продуктов питания, горюче-смазочных материалов и запасных частей для лесопожарной техники, – рассказал исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Максим Ишмухамедов.

В этом году на 52 человека увеличен штат десантников-пожарных Амурской авиабазы. Дополнительные группы сотрудников набираются в Архаринском, Магдагачинском, Зейском авиаотделениях, а в Благовещенске создается дополнительное подразделение Свободненского авиаотделения.

Всего в этом году противостоять огню в лесах будут 168 десантников и парашютистов, 8 лётчиков-наблюдателей, 348 работников лесхозов, 55 групп оперативного реагирования в количестве 289 человек.

Подготовка населённых пунктов Приамурья началась ещё осенью прошлого года. Готовность области к пожароопасному сезону составляет 80,1 %. Стопроцентные показатели готовности у Тынды, Белогорска, Зеи и Тындинского района, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.