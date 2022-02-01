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сегодня, 12:29 0

В МЧС изменили порядок оказания финансовой помощи пострадавшему при ЧС населению

Систему решили упростить

В МЧС изменили порядок оказания финансовой помощи пострадавшему при ЧС населению
Фото: 28mchs.gov

Систему решили цифровизировать и упростить, сообщили в МЧС.

Подавать заявления на оказание финансовой помощи теперь будут через портал госуслуг. Так в ведомстве решили упростить процедуру подачи заявлений, автоматизировать и ускорить процесс принятие решения о назначении выплат, и обеспечить индивидуальный подход к каждому заявителю. Новый механизм уже опробовали во время тренировок на территории Еврейской автономной области и Краснодарского края.

— В соответствии с поручением правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года. Члены межведомственной рабочей группы продолжат оказание субъектам всесторонней помощи, – отметил заместитель главы МЧС Виктор Ничипорчук

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#МЧС #помощь #финансы

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