В МЧС изменили порядок оказания финансовой помощи пострадавшему при ЧС населению

Систему решили цифровизировать и упростить, сообщили в МЧС.

Подавать заявления на оказание финансовой помощи теперь будут через портал госуслуг. Так в ведомстве решили упростить процедуру подачи заявлений, автоматизировать и ускорить процесс принятие решения о назначении выплат, и обеспечить индивидуальный подход к каждому заявителю. Новый механизм уже опробовали во время тренировок на территории Еврейской автономной области и Краснодарского края.

— В соответствии с поручением правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года. Члены межведомственной рабочей группы продолжат оказание субъектам всесторонней помощи, – отметил заместитель главы МЧС Виктор Ничипорчук