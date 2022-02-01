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Экс-чиновник Новокузнецка убил жену и полгода вёл её соцсети, скрывая преступление

36-летний Александр Попов признался в убийстве супруги

Экс-чиновник Новокузнецка убил жену и полгода вёл её соцсети, скрывая преступление
Фото: kp.ru

Бывший глава Центрального района Новокузнецка Александр Попов признался в убийстве жены. Мужчина несколько месяцев вёл её соцсети, скрывая преступление. В январе он заявил об исчезновении супруги, но вскоре рассказал о произошедшем, пишет «Комсомольская правда».

11 января муж 30-летней Ксении Поповой заявил в полицию об исчезновении супруги. По его словам, она ещё в августе улетела отдыхать в Дубай, регулярно выкладывала фотографии с отдыха, но не отвечала на звонки и сообщения. 36-летний Александр Попов заявил, что был уверен, что с женой всё в порядке, а она просто на него обиделась.

Ксения Попова была моделью, в 2010 году она выиграла титул «Мисс Кузбасс» и участвовала в финале конкурса «Мисс Россия». Несколько лет назад они с супругом перебрались в Москву из Новокузнецка. Александр сейчас работает руководителем одного из отделов столичного метро.

Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, сотрудники Следственного комитета начали проверку и выяснили, что Ксения Попова не пересекала границу России. При этом её телефон все эти месяцы работал в пределах дома.

Когда следователи начали более детально общаться с Александром Поповым, в его рассказе появились нестыковки. А вскоре он сознался, что на самом деле Ксения уже почти пять месяцев мертва.

Попов рассказал, что в тот день они с женой сильно поссорились, он несколько раз ударил её по голове. Поняв, что супруга мертва, он решил избавиться от её тела.

Мужчина отвёз к знакомым дочь, которая в момент ссоры родителей находилась в соседней комнате. Вернувшись домой, он расчленил тело супруги. В чёрных мусорных мешках Попов вывез останки женщины за город и утопил в реке, привязав камни.

После этого Попов с телефона мёртвой жены продолжал вести её соцсети, чтобы убедить родных и близких, что с ней всё в порядке. Он выкладывал снимки из старых поездок, будто Ксения загорает и радуется жизни.

Останки женщины до сих пор не нашли. Близкие Ксении Поповой не могу поверить, что её давно нет в живых.

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#криминал #происшествия

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