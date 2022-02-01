Сборная Благовещенска по тайскому боксу стала третьей в общекомандном зачёте на соревнованиях в Чите

В Чите завершился турнир по тайскому боксу на кубок компании «Удоканская медь». В нём приняли участие более 200 детей и подростков из разных регионов, в том числе и из Амурской области.

На соревнованиях Приамурье представляли три команды: из Благовещенска, Белогорска и Зеи. В общей сложности спортсмены областной столицы заняли семь первых мест (команда «МАШИНА»), ещё три «золота» получили участники из Белогорска («МАШИНА-Белогорск») и одну золотую медаль выиграли спортсмены из Зеи (клуб «Тигры»).

По итогам соревнований сборная Благовещенска стала третьей в общекомандном зачёте. Всего за победу боролись 13 команд.

— Эти соревнования показали, что наши спортсмены очень конкурентоспособны. У каждого нашего бойца были сильные соперники, но это не помешало нам побеждать. Кроме того, этот турнир для многих ребят стал дебютным, а значит, начало к большим победам положено. Хочу отметить хорошую тренерскую работу и мотивацию ребят, – рассказал главный тренер команды «МАШИНА» по тайскому боксу Михаил Еремеев.

В турнире принимали участие дети от 10 до 17 лет. Специальный приз за волю к победе получил воспитанник Михаила Еремеева Денис Журавлев. Его наградил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.