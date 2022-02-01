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сегодня, 12:25 0

В Амурской области не хватает 110 остановок для школьных автобусов

Всего в регионе насчитывается 613 остановочных пунктов для учащихся

В Амурской области не хватает 110 остановок для школьных автобусов
Фото: пресс-служба минтранса Амурской области

В Амурской области на маршрутах школьных автобусов появятся новые остановки. Как сообщает пресс-служба регионального минтранса, в Приамурье действуют 282 школьных маршрута, школьники высаживаются на 613 остановках.

На 160 остановочных пунктах требуется капитальный ремонт. Кроме того, нужно поставить 110 новых павильонов. С 2022 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области даёт муниципальным округам и районам целевую субсидию на установку «школьных» автобусных остановок.

— Проблема благоустройства остановочных пунктов стоит у нас на повестке каждый сезон, выполняя дорожные работы, сразу включаем модернизацию остановок. Приводить в соответствие будем поэтапно, в планах в двухлетний финансовый период обустроить 270 остановок, на эти цели в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 152,4 миллиона рублей. Органы местного самоуправления смогут приобрести новые остановочные павильоны или заменить старые, также планируется благоустройство прилегающей к остановкам территории и их освещение, – рассказал министр транспорта области Александр Зеленин.

Сейчас специалисты обследуют остановки и формируют план на предстоящий сезон. Места установки новых павильонов определят комиссии из представителей администрации, ГИБДД, образовательных учреждений и депутатов.

Все новые остановочные павильоны будут оформлены в одном стиле на школьную тематику. Проект тематического оформления ещё разрабатывается.

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#дети #транспорт #школа

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