Семилетний мальчик с фиолетовой ледянкой пропал в Приморье

Фото: tass.ru

В городе Арсеньеве Приморского края начали поиски семилетнего мальчика. Вечером в понедельник ребёнок ушёл из дома с ледянкой и пропал.

— Личный состав межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поднят по тревоге на поиск пропавшего ребёнка. Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение матери семилетнего мальчика о том, что накануне вечером её сын ушёл из дома, расположенного на улице Калининская, 9, и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно, – сообщает региональное управление МВД.

В поисковые группы вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. К поискам мальчика подключились волонтёры.

Сообщаются приметы ребёнка: рост 128 сантиметров, волосы тёмные, короткие, глаза тёмно-карие. Ребёнок был одет в болоньевые штаны со светоотражающими элементами на голени спереди, тёмно-синюю куртку до пояса с капюшоном с меховым ободом, чёрную вязаную шапку с помпоном с красной узкой полоской и белой надписью Adidas. На мальчике были бежевые рукавицы, чёрные полусапожки с застежками на липучках. У него была с собой маленькая ледянка фиолетового цвета, пишет РИА Новости.

Информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам: 8(42361)42578 или 102.