В Благовещенске на улице Краснофлотской ввели одностороннее движение

С 1 февраля на улице Краснофлотской в амурской столице введено одностороннее движение. Нововведение действует на участке от переулка Уралова до улицы Пионерской. Движение разрешено по направлению от Городского парка к детской площадке, сообщили в мэрии Благовещенска.

Такая мера принята по решению комиссии по безопасности дорожного движения в соответствии с городской комплексной схемой организации дорожного движения. Связано нововведение с тем, что из-за недостаточной ширины проезжей части и возросшей интенсивности движения на этом участке возникают аварийные ситуации. Также горожане неоднократно жаловались, что зачастую автомобилисты оставляют машины не только на парковке, но и на противоположной ей обочине, поэтому порой автомобилям невозможно разъехаться.

В администрации отметили, что нововведение не скажется на удобстве передвижения водителей. Улица Ленина с двусторонним движением, а также соединительные поперечные проезды обеспечат беспрепятственный подъезд к набережной.