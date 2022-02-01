Певица Рианна ждёт первенца от рэпера A$AP Rocky

На днях Рианну и A$AP Rocky сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку. На одном из кадров певица предстала с оголённым животом. Оказалось, что звезда уже на приличном сроке беременности.

Слухи о том, что Рианна ждёт ребёнка, ходили уже несколько месяцев, но сама певица их опровергала. Однако в декабре она появилась на одном из мероприятий, многозначительно поддерживая живот, при этом одежда не скрывала округлившуюся фигуру звезды.

О романе Рианны и рэпера A$AP Rocky стало известно в прошлом году. После того, как их отношения перестали быть тайной, Раким Майерс признавался в чувствах своей возлюбленной и заявлял, что другой такой на свете нет. При этом он уверял, что будет замечательным отцом. Друзья певицы подтверждали, что Рианна счастлива как никогда.

Ранее певица четыре года встречалась с самым завидным холостяком Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, наследником миллиардного состояния. Говорят, что Рианна распрощалась с избранником, потому что тот хотел надеть на нее хиджаб и сделать домохозяйкой.