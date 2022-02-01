В амурском правительстве новое назначение

Фото: economy.amurobl.ru

Виолетта Зубань получила должность заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области. О новом назначении сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что Виолетта Зубань будет курировать вопросы стратегического планирования, территориального развития экономики, налоговую политику, а также реализацию государственных программ. Отмечается, что в предыдущие три года новый замминистра уже работала по большинству из этих направлений.

Справка АИ

Виолетта Петровна Зубань родилась в 1980 году в Благовещенске.

Окончила МАП при правительстве Москвы по направлению «мировая экономика».

С 2012 года работает в министерстве экономического развития Амурской области: прошла путь от консультанта отдела до начальника управления стратегического планирования, прогнозирования и территориального развития экономики.

Дважды отмечена благодарностями губернатора Амурской области.