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сегодня, 11:47 3

В амурском правительстве новое назначение

Назначен новый замминистра экономического развития и внешних связей

В амурском правительстве новое назначение
Фото: economy.amurobl.ru

Виолетта Зубань получила должность заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области. О новом назначении сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что Виолетта Зубань будет курировать вопросы стратегического планирования, территориального развития экономики, налоговую политику, а также реализацию государственных программ. Отмечается, что в предыдущие три года новый замминистра уже работала по большинству из этих направлений.

Справка АИ

Виолетта Петровна Зубань родилась в 1980 году в Благовещенске.

Окончила МАП при правительстве Москвы по направлению «мировая экономика».

С 2012 года работает в министерстве экономического развития Амурской области: прошла путь от консультанта отдела до начальника управления стратегического планирования, прогнозирования и территориального развития экономики.

Дважды отмечена благодарностями губернатора Амурской области.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    36 минут назад

    МАП - кузница кадров

  • 89146186960

    89146186960
    17 минут назад

    тот случай, когда купленная "корочка" пригодилась ))))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 минуты назад

    пусть работает-за такую зарплату никто из порядочных не идёт

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