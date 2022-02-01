Амурчанин проведёт больше 12 лет в колонии за убийство возлюбленной

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47-летнего жителя Завитинска признали виновным в незаконном проникновении в жилище, убийстве и покушении на убийство двух лиц, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

Вечером 11 октября 2020 года амурчанин незаконно проник в квартиру дома по улице Комсомольской в городе Завитинске. В помещении он обнаружил свою сожительницу и знакомого. На почве ревности мужчина нанёс телесные повреждения обоим.

От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении. Мужчину врачам удалось спасти.

Амурчанину назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.