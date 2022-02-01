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75 детей эвакуировали из детского сада в Амурской области из-за задымления

Погибших и пострадавших нет

75 детей эвакуировали из детского сада в Амурской области из-за задымления
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница посёлка Новобурейский. Она рассказала, что в детсаду № 7 накануне, 31 января, случился пожар: всех детей вывели из здания, а на месте работали пожарные, скорая, полиция.

— В детском саду произошло короткое замыкание электропроводки в хозяйственном помещении. 75 детей и 12 человек персонала покинули помещение до прибытия пожарных в рядом стоящую школу. Подразделение прибыло на место происшествия, но возгорание было потушено персоналом самостоятельно, – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области.

Там пояснили, что площадь возгорания была небольшая. Никто из детей и персонала детского сада не пострадал.

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#дети #пожары #происшествия

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