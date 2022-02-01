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Благовещенцы вносят замечания в проекты по благоустройству дворов

Их отремонтируют по программе «1 000 дворов»

Благовещенцы вносят замечания в проекты по благоустройству дворов
Фото: blagoveshchensk.rf

Администрация Благовещенска сообщает о завершении приёма замечаний в проекты благоустройства придомовых территорий, которые отремонтируют по программе «1 000 дворов». Жители порядка 40 территорий уже сформировали свои пожелания, ещё 10 пока формируют замечания.

Горожане корректируют наличие и расположение малых архитектурных форм в своих дворах – качелей, тротуаров, скамеек, игровых комплексов и других элементов. После этого результаты обработают в отделе по благоустройству города управления ЖКХ, затем передадут в региональный Центр развития территорий.

— Некоторые горожане просят добавить в проект спортивные комбинированные площадки, где можно будет заниматься несколькими игровыми видами спорта. Кто-то просит дополнить перечень малых архитектурных форм, например, ограждением или тренажерами. Есть пожелания убрать некоторые элементы, в частности столы и лавочки, чтобы избежать нежелательных гостей во дворах, – отметили в управлении ЖКХ мэрии.

Благоустройство территорий начнут в мае. Сотрудники ситуационного центра будут контролировать качество работ, отвечать на вопросы жителей о благоустройстве их дворов, а также собирать отзывы.

Глава Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что всего в ходе реализации программы «1 000 дворов» в Благовещенске обновят 50 дворов, еще порядка 20 дворов отремонтируют в этом году в рамках традиционной ремонтной кампании. В их числе участки, охватывающие центральную часть города, микрорайон и отдаленные территории – КПП, Тайвань, сплавконтору, Моховую Падь. По нацпроекту «Комфортная городская среда» в порядок приведут территорию у озера в селе Плодопитомник.

— Обновление и общественных, и придомовых территорий, которые, кстати, становятся самостоятельными небольшими местами отдыха сразу для нескольких многоквартирных домов, – это одно из ключевых направлений, в котором мы продолжаем работать, – отметил мэр.

Полный перечень адресов опубликован на сайте мэрии благовещенск.рф во вкладке «ЖКХ и благоустройство», раздел «1 000 дворов».

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#мэрия #ЖКХ

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