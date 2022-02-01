Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:15 0

Амурское отделение ДОСААФ стало лучшим по стране

Добровольное общество отмечает 95-летие

Амурское отделение ДОСААФ стало лучшим по стране
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Амурское отделение ДОСААФ заняло первое место в России по итогам работы в 2021 году. Как сообщает пресс-служба областного правительства, четвёртый год подряд учреждение лучше всех занимается военно-патриотической подготовкой молодежи.

При региональном отделении ДОСААФ действуют около 50 военно-патриотических клубов. В прошедшем году курсанты выполнили более ста учебных полётов и более двухсот прыжков с парашютом. Для школьников проводились показательные занятия и экскурсии.

В этом году ДОСААФ России отмечает 95-летие. В Амурской области торжественное мероприятие пройдёт в пятницу, 4 февраля.

Просмотров всего: 216

#образование

распечатать


Происшествия 1

Родителям виновника пожара в общежитии амурского колледжа придётся возместить ущерб
Общество 7

Учителя одного из районов Амурской области жалуются на невыплату зарплаты
Общество 4

В Приамурье построят новые детские сады, спортплощадки, поликлинику и ФАПы
Общество 2

В Амурском госуниверситете создали уникальную для Дальнего Востока лабораторию

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь