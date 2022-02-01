Амурское отделение ДОСААФ стало лучшим по стране

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Амурское отделение ДОСААФ заняло первое место в России по итогам работы в 2021 году. Как сообщает пресс-служба областного правительства, четвёртый год подряд учреждение лучше всех занимается военно-патриотической подготовкой молодежи.

При региональном отделении ДОСААФ действуют около 50 военно-патриотических клубов. В прошедшем году курсанты выполнили более ста учебных полётов и более двухсот прыжков с парашютом. Для школьников проводились показательные занятия и экскурсии.

В этом году ДОСААФ России отмечает 95-летие. В Амурской области торжественное мероприятие пройдёт в пятницу, 4 февраля.