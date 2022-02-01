Родителям виновника пожара в общежитии амурского колледжа придётся возместить ущерб

Фото: МЧС

— В ходе проверки выясним, что послужило причиной происшествия с целью дальнейшего недопущения подобных ситуаций не только в транспортном колледже, но и других образовательных организациях, – сообщили в отделе профессионального образования и науки министерства.

В администрации колледжа рассказали, что виновника пожара выселять из общежития или отчислять не будут. Однако родителям студента придётся возместить ущерб. Семья на это уже согласилась.

По предварительным данным, пожар начался из-за воспламенения пластиковой тары с горючим веществом, которую студент хранил у себя в комнате.