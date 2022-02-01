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сегодня, 10:05 1

Родителям виновника пожара в общежитии амурского колледжа придётся возместить ущерб

Минобрнауки области проведёт служебную проверку

Родителям виновника пожара в общежитии амурского колледжа придётся возместить ущерб
Фото: МЧС

В общежитии Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства пройдёт служебная проверка, сообщает пресс-служба областного правительства. Напомним, утром 31 января там произошёл пожар, пострадал один из студентов.

— В ходе проверки выясним, что послужило причиной происшествия с целью дальнейшего недопущения подобных ситуаций не только в транспортном колледже, но и других образовательных организациях, – сообщили в отделе профессионального образования и науки министерства.

В администрации колледжа рассказали, что виновника пожара выселять из общежития или отчислять не будут. Однако родителям студента придётся возместить ущерб. Семья на это уже согласилась.

По предварительным данным, пожар начался из-за воспламенения пластиковой тары с горючим веществом, которую студент хранил у себя в комнате.

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#образование #происшествия

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Студент наверно перерабатывал Бурейский каннабис, но потом что-то пошло не так.

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