В Свободном при пожаре погиб мужчина

Фото: 28.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре в Свободном поступило ближе к вечеру 31 января. По улице Загородной горела квартира в двухквартирном жилом доме.

На тушение возгорания отправились спасатели Свободненского пожарно-спасательного гарнизона: девять человек при трёх единицах техники. Через 17 минут после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. — При пожаре погиб мужчина 1973 года рождения. Причина и виновник пожара устанавливаются. Ведётся разбирательство, – сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 130

#МЧС #происшествия #пожары

распечатать

Александра Соловьёва