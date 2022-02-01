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сегодня, 10:24 0

В Свободном при пожаре погиб мужчина

Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме

В Свободном при пожаре погиб мужчина
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре в Свободном поступило ближе к вечеру 31 января. По улице Загородной горела квартира в двухквартирном жилом доме.

На тушение возгорания отправились спасатели Свободненского пожарно-спасательного гарнизона: девять человек при трёх единицах техники.

Через 17 минут после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение.

— При пожаре погиб мужчина 1973 года рождения. Причина и виновник пожара устанавливаются. Ведётся разбирательство, – сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #происшествия #пожары

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