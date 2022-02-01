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сегодня, 09:59 6

В Приморье легковая машина сбила амурского тигра

Хищник погиб на месте происшествия

В Приморье легковая машина сбила амурского тигра
Фото: @amurtigercenter

В Пожарском районе Приморского края легковая машина насмерть сбила амурского тигра.

— Водитель транспортного средства сам сообщил о происшествии. На месте работают сотрудники полиции, – рассказали в центре «Амурский тигр».

Труп животного отправлен на экспертизу, её проведут специалисты центра.

Как сообщили в краевом управлении МВД, за рулём машины в момент аварии находился сотрудник ФСИН. Он передвигался на личном автомобиле и совершил наезд на хищника, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу. Известно, что ДТП произошло в тёмное время суток на неосвещённом участке дороги, пишет РИА Новости.

В январе в Хабаровском крае локомотив сбил амурского тигра.

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#ДТП #животные #происшествия

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Всё равно мужик вкис(

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    сотрудник фсин узнает обратную сторону работы с нашими законами

  • OT

    OT
    1 час назад

    Виноват может оказаться и водитель. Он обязан знать, что животные ночью бродят надо ездить внимательно. Все зависит от скорости движения в районах возможных передвижений животных. Не учитывать этого, значит иметь халатное отношение за что и тюрьма строгого режима существует.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Капец тигров развелось.

  • Дан

    Дан
    31 минута назад

    FыR-FыR Капец тигров развелось...

    Я тибе по секрету скажу - сатрудникоы ФСИН ещё больше.... Но их никто пачиму-то не сбивает....К сожалению, или к цастью - не магу панять

  • Дан

    Дан
    29 минут назад

    бнин, ашыбку зделал: со слепу вместо Щ счёлкнул на Ц. звеняюсь!!!

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