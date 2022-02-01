В Приморье легковая машина сбила амурского тигра

Фото: @amurtigercenter

В Пожарском районе Приморского края легковая машина насмерть сбила амурского тигра.

— Водитель транспортного средства сам сообщил о происшествии. На месте работают сотрудники полиции, – рассказали в центре «Амурский тигр».

Труп животного отправлен на экспертизу, её проведут специалисты центра.

Как сообщили в краевом управлении МВД, за рулём машины в момент аварии находился сотрудник ФСИН. Он передвигался на личном автомобиле и совершил наезд на хищника, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу. Известно, что ДТП произошло в тёмное время суток на неосвещённом участке дороги, пишет РИА Новости.

В январе в Хабаровском крае локомотив сбил амурского тигра.