В Приморье легковая машина сбила амурского тигра
Хищник погиб на месте происшествия
В Пожарском районе Приморского края легковая машина насмерть сбила амурского тигра.
— Водитель транспортного средства сам сообщил о происшествии. На месте работают сотрудники полиции, – рассказали в центре «Амурский тигр».
Труп животного отправлен на экспертизу, её проведут специалисты центра.
Как сообщили в краевом управлении МВД, за рулём машины в момент аварии находился сотрудник ФСИН. Он передвигался на личном автомобиле и совершил наезд на хищника, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу. Известно, что ДТП произошло в тёмное время суток на неосвещённом участке дороги, пишет РИА Новости.
В январе в Хабаровском крае локомотив сбил амурского тигра.
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