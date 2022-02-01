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сегодня, 09:39 2

Амурчанки пожаловались на закрытие роддома в Архаре

Беременные женщины не понимают, куда теперь им обращаться

Амурчанки пожаловались на закрытие роддома в Архаре
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратились женщины из посёлка Архара. Беременные амурчанки рассказали, что в их населённом пункте закрывается роддом.

«Здравствуйте, пишут вам жители посёлка Архара. У нас беда. С 1 февраля закрывают роддом. Что нам делать? Как быть? Нас много, беременных, и всякое бывает в жизни. Просим все соцсети и каналы: помогите нам!» – написали нам жительницы поселка.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент Амур.инфо связался с министерством здравоохранения Амурской области.

— Родильное отделение в Архаринской больнице приостанавливает свою деятельность в связи с получением новой лицензии, – сообщили в пресс-службе минздрава.

Там пояснили, что мониторинг беременных женщин в поликлинике поселка Архара продолжится – этой работой будут заниматься акушерки. При этом на роды амурчанок будут направлять в больницу посёлка Новобурейский. В случае если течение беременности сложное, то, как и раньше, роженицы будут направлены в областной перинатальный центр.

В самой больнице пояснили, что надеются в течение двух месяцев решить вопрос с лицензией и соответствием отделения всем необходимым требованиям.

Напомним, что ранее с такой же проблемой столкнулись роженицы из села Екатеринославка.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кьяра

    Кьяра
    1 час назад

    Неужели вопрос с лицензированием нельзя было решить раньше

  • Алиса65

    Алиса65
    49 минут назад

    Началась цифровизация)

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