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1февраля
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сегодня, 09:20 1

Глава Минвостокразвития летит в Амурскую область

Алексей Чекунков посетит Благовещенск и Тынду

Глава Минвостокразвития летит в Амурскую область
Фото: www.instagram.com/minvostok/

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики посетит Амурскую область. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Алексей Чекунков планирует приехать в Благовещенск и Тынду.

В Благовещенске министр обсудит городские проекты и приграничное сотрудничество.

— Пандемия рано или поздно закончится, а значит, планировать, как его развивать, надо уже сегодня, – прокомментировал Чекунков.

В Тынде также обсудят развитие города. По словам министра, за 50 лет существования БАМа население Тынды уменьшилось вдвое. «Ищем новое дыхание для города», – написал министр в своём аккаунте в Instagram.

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#Дальний Восток #российская власть #Тында

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    1 минута назад

    В забытые богом деревни поселите его на пмж

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