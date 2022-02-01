Глава Минвостокразвития летит в Амурскую область

Фото: www.instagram.com/minvostok/

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики посетит Амурскую область. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Алексей Чекунков планирует приехать в Благовещенск и Тынду.

В Благовещенске министр обсудит городские проекты и приграничное сотрудничество.

— Пандемия рано или поздно закончится, а значит, планировать, как его развивать, надо уже сегодня, – прокомментировал Чекунков.

В Тынде также обсудят развитие города. По словам министра, за 50 лет существования БАМа население Тынды уменьшилось вдвое. «Ищем новое дыхание для города», – написал министр в своём аккаунте в Instagram.