Глава Минвостокразвития летит в Амурскую область
Алексей Чекунков посетит Благовещенск и Тынду
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики посетит Амурскую область. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Алексей Чекунков планирует приехать в Благовещенск и Тынду.
В Благовещенске министр обсудит городские проекты и приграничное сотрудничество.
— Пандемия рано или поздно закончится, а значит, планировать, как его развивать, надо уже сегодня, – прокомментировал Чекунков.
В Тынде также обсудят развитие города. По словам министра, за 50 лет существования БАМа население Тынды уменьшилось вдвое. «Ищем новое дыхание для города», – написал министр в своём аккаунте в Instagram.
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