В Амурской области появятся спортивные площадки с доступом в интернет

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В Приамурье появится «умная» спортивная площадка в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», сообщает правительство Амурской области.

На площадке будет физкультурно-оздоровительный комплекс, оснащённый тренажёрами с доступом в интернет. Так любитель спорта сможет выстроить индивидуальную тренировку, а также следить за техникой упражнений. Данная площадка сможет посчитать, сколько человек на ней занимались и сколько времени это заняло. Пока что место, где появится первая такая спортплощадка, ещё определяется. Этот вопрос решится, когда будут известны точные технические характеристики и достигнуты нужные соглашения.

— Могу сказать, что площадка в регионе планируется не одна. Уже сейчас известно, что в будущем году мы сможем оборудовать еще две таких «умных» площадки, а также один модульный спортивный зал. Места, где они будут располагаться, также будут определяться, – рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Уточняется, что проект входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта», по которой до 2030 года в России будут создавать доступную спортивную инфраструктуру. На эти цели регионам выделят более девяти миллиардов рублей.