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сегодня, 09:02 1

В Амурской области появятся спортивные площадки с доступом в интернет

Места для них определят позже

В Амурской области появятся спортивные площадки с доступом в интернет
Фото: pixabay.com

В Приамурье появится «умная» спортивная площадка в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», сообщает правительство Амурской области.

На площадке будет физкультурно-оздоровительный комплекс, оснащённый тренажёрами с доступом в интернет. Так любитель спорта сможет выстроить индивидуальную тренировку, а также следить за техникой упражнений. Данная площадка сможет посчитать, сколько человек на ней занимались и сколько времени это заняло. Пока что место, где появится первая такая спортплощадка, ещё определяется. Этот вопрос решится, когда будут известны точные технические характеристики и достигнуты нужные соглашения.

— Могу сказать, что площадка в регионе планируется не одна. Уже сейчас известно, что в будущем году мы сможем оборудовать еще две таких «умных» площадки, а также один модульный спортивный зал. Места, где они будут располагаться, также будут определяться, – рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Уточняется, что проект входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта», по которой до 2030 года в России будут создавать доступную спортивную инфраструктуру. На эти цели регионам выделят более девяти миллиардов рублей.

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#областная власть #спорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    А планшеты при входе будут отбирать? А то весь спорт закончится за играми в раздевалке.

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