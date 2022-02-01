Амурчанин посадил в багажник машины своего обидчика, чтобы отомстить

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В Константиновском районе осудили 26-летнего мужчину, который обвинялся в причинении телесных повреждений и вымогательстве, сообщает прокуратура Амурской области.

В феврале прошлого года осуждённый побил потерпевшего и посадил его в багажник машины против воли. Так он ездил с ним некоторое время. Заявитель сумел отрыть замок и сбежать. Уточняется, что ранее пострадавший ударил мужчину, что и стало причиной такой неприязни.

Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил виновнику десять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.