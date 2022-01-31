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31 января 2022, 19:59 2

В Амурской области зафиксировано 162 новых случая коронавируса

Умерло три пациента

В Амурской области зафиксировано 162 новых случая коронавируса
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении 162 новых случаев коронавируса.

— Из них не привиты против COVID-19 118 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 149 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (92 %), у 13 – в виде пневмонии (8 %), – уточняют в ведомстве.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за те же сутки в регионе умерло три пациента с коронавирусом, выздоровело 44.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 59 334 случая коронавируса. 672 из них закончились летальным исходом, 57 976 – выздоровлением.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    Тот факт, число новых случаев заражения ковидом меняется, а число якобы не привитых с 26.01. составлет 118, заставляет усомниться в правдивости

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    ... данных ОШ.

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