В Амурской области зафиксировано 162 новых случая коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении 162 новых случаев коронавируса.

— Из них не привиты против COVID-19 118 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 149 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (92 %), у 13 – в виде пневмонии (8 %), – уточняют в ведомстве.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за те же сутки в регионе умерло три пациента с коронавирусом, выздоровело 44.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 59 334 случая коронавируса. 672 из них закончились летальным исходом, 57 976 – выздоровлением.