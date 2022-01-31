Спикер амурского заксобрания рассказал об инициативе по обязательной регистрации всех собак

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Спикер Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов в время встречи с исполняющим обязанности главы города Зеи Андреем Бродягиным обсудил ряд вопросов, касающихся разных сфер жизни муниципалитета. Одной из тем стал и наболевший «собачий» вопрос, а именно инициатива Бродягина о законодательном закреплении обязательной регистрации собак.

— Безусловно, эта проблема сейчас стоит особо остро. Да, в области есть приюты, в которых на протяжении месяца содержатся отловленные бездомные животные. Здесь их стерилизуют, но потом всё равно выпускают. Но, несмотря на то, что они уже не могут дать потомство, у них такие же острые зубы. Приютов не хватает, как и не хватает финансирования для транспортировки животных в эти учреждения. Более того, эта проблема ещё больше усугубляется безответственными хозяевами, выпускающими своих питомцев на самовыгул, – рассказал о своём видении ситуации Константин Дьяконов.

Исполняющий обязанности главы Зеи Андрей Бродягин предложил выйти с инициативой о законодательном закреплении обязательной регистрации домашних животных владельцами в учреждениях ветеринарии. При этом должна предусматриваться материальная ответственность за отказ от регистрации – размер штрафа необходимо установить в размере не менее пяти тысяч рублей. Вместе с тем необходимо определить список органов, которые будут наделены полномочиями по контролю за исполнением обязательной регистрации животных.

«Нужно решать эту проблему, много слов и рассуждений, но дел, к сожалению, очень мало. Предложение хорошее, будем рассматривать на профильном комитете», – написал Константин Дьяконов в своём посте в Instagram.