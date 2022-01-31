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31 января 2022, 18:01 9

Спикер амурского заксобрания рассказал об инициативе по обязательной регистрации всех собак

За отсутствие регистрации предлагается ввести штрафы от пяти тысяч рублей

Спикер амурского заксобрания рассказал об инициативе по обязательной регистрации всех собак
Фото: @dyakonov_k_v

Спикер Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов в время встречи с исполняющим обязанности главы города Зеи Андреем Бродягиным обсудил ряд вопросов, касающихся разных сфер жизни муниципалитета. Одной из тем стал и наболевший «собачий» вопрос, а именно инициатива Бродягина о законодательном закреплении обязательной регистрации собак.

— Безусловно, эта проблема сейчас стоит особо остро. Да, в области есть приюты, в которых на протяжении месяца содержатся отловленные бездомные животные. Здесь их стерилизуют, но потом всё равно выпускают. Но, несмотря на то, что они уже не могут дать потомство, у них такие же острые зубы. Приютов не хватает, как и не хватает финансирования для транспортировки животных в эти учреждения. Более того, эта проблема ещё больше усугубляется безответственными хозяевами, выпускающими своих питомцев на самовыгул, – рассказал о своём видении ситуации Константин Дьяконов.

Исполняющий обязанности главы Зеи Андрей Бродягин предложил выйти с инициативой о законодательном закреплении обязательной регистрации домашних животных владельцами в учреждениях ветеринарии. При этом должна предусматриваться материальная ответственность за отказ от регистрации – размер штрафа необходимо установить в размере не менее пяти тысяч рублей. Вместе с тем необходимо определить список органов, которые будут наделены полномочиями по контролю за исполнением обязательной регистрации животных.

«Нужно решать эту проблему, много слов и рассуждений, но дел, к сожалению, очень мало. Предложение хорошее, будем рассматривать на профильном комитете», – написал Константин Дьяконов в своём посте в Instagram.

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#животные #закон #областная власть #заксобрание

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    8 часов назад

    "эта проблема ещё больше усугубляется безответственными хозяевами, выпускающими своих питомцев на самовыгул"

    Я бы сказала, что это основной канал пополнения собачьих стай. И у зоозащитников о таких собаках душа не болит, потому твердят единственную мантру "взяли-поиграли-выбросили". А самовыгульные худо-бедно пристроены, кусок хлеба имеют - защитники и молчат.

    https://www.instagram.com/p/CZTIfaoFb60/

  • OT

    OT
    8 часов назад

    А что с бродячими собаками не решают проблему? Нехватает приютов и прочие отговорки и несут опасность от бродячих собак. Такое положение есть безответственность и за это судить надо. Ведь преступно надеяться на авось.

  • uytr73

    uytr73
    7 часов назад

    тогда бродячих , а тем более породистых будет сотни, кошек и собак

  • uytr73

    uytr73
    7 часов назад

    тогда бродячих , а тем более породистых будет сотни, кошек и собак

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    6 часов назад

    Хорошая инициатива. Лучше поздно, чем никогда.

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    5 часов назад

    Что даст такая регистрация? Другое дело если бы незарегистрированные усыплялись, был бы толк. Ещё можно ответственность ввести за выгул в определённых местах

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Очередное финансовое бремя на владельцев. А что? Хоть с них поимеем. А бродячих собак их же ловить надо. А ту пришёл к вдадельцк-гони бабки. Это же легче, да господа-чиновники?

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    А я согласен зарегистрировать своего той-терьера, но бесплатно.

  • Злюкин

    Злюкин
    3 часа назад

    У моей собаки регистрация есть и я как хозяин записан в документах. Какой результат то будет от этих штрафов? Какой то пиар и дебилизм, не более. Какой Петрушка сегодня больше удивит?!

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