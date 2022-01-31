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31 января 2022, 18:09 0

Амурчанин избил своего знакомого до смерти

Мужчина отправится в колонию

Амурчанин избил своего знакомого до смерти
Фото: pixabay.com

Жителя Архары признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Амурской области.

В апреле прошлого года в ночное время осуждённый и пострадавший вместе пили алкоголь. Они начали ссориться. Злоумышленник, будучи пьяным, несколько раз ударил мужчину кулаками и ногами по голове. От полученных травм амурчанин скончался на месте.

Суд назначил виновнику девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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