Амурчанин избил своего знакомого до смерти

Фото: pixabay.com

Жителя Архары признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Амурской области.

В апреле прошлого года в ночное время осуждённый и пострадавший вместе пили алкоголь. Они начали ссориться. Злоумышленник, будучи пьяным, несколько раз ударил мужчину кулаками и ногами по голове. От полученных травм амурчанин скончался на месте.

Суд назначил виновнику девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.