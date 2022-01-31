В амурском селе Новый Быт капитально обновили психоневрологический интернат

В здании психоневрологического интерната в селе Новый Быт Ромненского района Амурской области завершился капитальный ремонт. Не проводился он с момента возведения, с 1979 года.

На ремонт потратили 50 миллионов рублей. В интернате заменили электрику, канализацию, окна, внутреннюю отделку, мебель.

— Полностью отремонтирована столовая, закуплено новое бытовое оборудование. У нас теперь есть уютные жилые комнаты, спортзал, комната для досуга, бытовые комнаты, библиотека. Корпус полностью преобразился, – рассказал директор Белогорского психоневрологического интерната Олег Грызлов.

В интернате живёт 86 постояльцев.

— В рамках нацпроекта «Демография» мы сейчас работаем над тем, чтобы создать комфортные условия в каждом социальном учреждении региона. Конечно, предстоит большая работа: в планах как ремонты, так и строительство новых учреждений данного профиля. Наша задача при этом – обеспечить нашим проживающим условия, максимально приближенные к домашним, чтобы люди имели своё личное пространство и могли на свой вкус уютно его обустроить. Всего в области порядка двух тысяч человек, которые постоянно живут в социальных учреждениях, – отметила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева.