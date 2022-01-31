Амурчанин завоевал бронзу во II этапе чемпионата Хабаровского края по дрифту

На минувших выходных в Хабаровске состоялся II этап чемпионата Хабаровского края по дрифту «DRIFT DAY-2022. Зимний сезон». Амурчанин Джамбулат Гобозов завоевал бронзу.

Организаторы соревнований рассказали, что 39 участников приехали из четырёх регионов Дальнего Востока: Камчатка (Петропавловск-Камчатский), Приморье (Владивосток, Находка), Амурская область (Благовещенск) и Хабаровский край (Хабаровск и посёлок Хор). Состязания проходили в двух категориях: «Шип» и «Боевой шип».

По итогу соревнований весь пьедестал почета забрали хабаровчане за одним исключением. Бронзу в классе «Шип» забрал представитель Благовещенска Гобозов Джамбулат на автомобиле Toyota Mark II.