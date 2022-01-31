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31 января 2022, 16:49 0

На БАМе в Амурской области появилась новая станция Холодникан

Разъезд расположен в отрогах Станового хребта на границе Якутии и Приамурья

На БАМе в Амурской области появилась новая станция Холодникан
Фото: pixabay.com

Новый разъезд сдали во временную эксплуатацию на малом БАМе в Амурской области. Благодаря работе разъезда Холодникан открываются новые возможности для пропуска угля из южной Якутии.

Как пишет «Газета БАМ», Холодникан находится в отрогах Станового хребта, на границе Якутии и Амурской области. Работы проводились в суровых условиях Крайнего Севера – зимой, которая длится почти восемь месяцев в году, а морозы достигают 50 градусов.

Рабочие построили два железнодорожных пути, выемку, отсыпали дорогу вдоль пути, провели реконструкцию двух железобетонных мостов и водопропускной трубы, а также возвели водоотводные траншеи, установили 63 металлические опоры высоковольтных линий и 15 светофоров. Для монтёров построили два пункта обогрева и помещение для пожарной части.

Работы ещё не окончены: завершают монтаж пассажирской платформы и гаража для спецтехники, продолжаются работы по монтажу системы освещения.

В постоянную работу разъезд Холодникан введут в 2022 году.

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#строительство #транспорт

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