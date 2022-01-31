За травму девочки на горке в благовещенском парке Дружбы назначили штраф

Прокуратура Благовещенска сообщает о назначении штрафа заместителю начальника управления ЖКХ мэрии областного центра. Наказан он по решению надзорного органа за нарушения, допущенные при использовании горки в парке Дружбы.

Напомним, здесь девочка получила серьёзную травму, скатившись с горки и сильно ударившись. Прокуратура выявила отсутствие предупреждающих табличек и ограничительных знаков. Штраф составил 20 тысяч рублей.

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Алексей «Груандан» Козырин