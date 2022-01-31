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31 января 2022, 15:56 11

За травму девочки на горке в благовещенском парке Дружбы назначили штраф

Наказан будет замначальника управления ЖКХ

За травму девочки на горке в благовещенском парке Дружбы назначили штраф
Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Благовещенска сообщает о назначении штрафа заместителю начальника управления ЖКХ мэрии областного центра. Наказан он по решению надзорного органа за нарушения, допущенные при использовании горки в парке Дружбы.

Напомним, здесь девочка получила серьёзную травму, скатившись с горки и сильно ударившись. Прокуратура выявила отсутствие предупреждающих табличек и ограничительных знаков.

Штраф составил 20 тысяч рублей.

Просмотров всего: 1349

#дети #ЖКХ #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    штраф же пойдет в казну? а девочка получит компенсацию??? или мадам Багрова там замазала всё?

  • Мастра

    Мастра
    9 часов назад

    Идиотизм в чистом виде. Дети должны читать таблички и кататься с горки строем через определенное время? если бы табличка была ребенка не сбил бы другой ребенок? или автоматически появится подушка?

  • Алиса65

    Алиса65
    9 часов назад

    Какие могут быть предупреждающие знаки на горке? Я не защищаю этих мадам от ЖКХ, но всё же - дети где угодно могут получить травму, как, впрочем, и взрослые, которые читают таблички. Стоит во дворе горка - не дай бог кто то получит травму... Дети во дворе бегают друг за другом с палками, кидаются камнями - вот где можно получить травму, и какая там мадам за это ответит?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    9 часов назад

    Алиса65, откуда такая уверенность, что все чиновники женского пола-то?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 часов назад

    Мастра

    +++

  • Алиса65

    Алиса65
    9 часов назад

    Мизантроп со стажем , так я ответила на комментарий про мадам Багрову...А чиновники да - могут быть и женского, и мужского, и даже среднего пола))

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    8 часов назад

    Наверное, прийдётся срочно обращаться в Управляющую компанию, чтобы убрали все горки, тренажёры, ограждения со двора, вдруг с кем-то произойдёт несчастный случай. А, если на ровном месте? Кто будет виноват? Прокуратура, не там ищите нарушения законов.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    6 часов назад

    Почему не начальник?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    6 часов назад

    Рабочая обстановка.

    Девочке лучше стало?

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    В любом случае виноват родитель, не проконтролировал, потащил ребёнка на заведомо опасный аттракцион, не надел защитную каску на ребёнка и пр. Таблички между прочим, для родителей, неважно, есть или нет их.

  • ShushasikZver

    ShushasikZver
    4 часа назад

    Оштрафовали они на 20000, куда штраф? к себе в казну?? Так если штрафуете, то штрафуйте в пользу девочки! ФУ, мерзость

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