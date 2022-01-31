64-летний певец Александр Маршал обвенчался с 28-летней возлюбленной

В эфире шоу «Ты не поверишь!» Маршал признался, что серьёзно относится к венчанию с избранницей. По словам 64-летнего музыканта, это «желание пришло к нему автоматически».

Александр также поделился мнением о 28-летней возлюбленной. Он отметил, что Карина оказалась чутким и добрым человеком, которого «невозможно не любить». При этом артист подчеркнул, что его подруга «далеко не дура».

Как сообщает «Пятый канал», еще несколько лет назад Маршал отказывался от брака с Нугаевой и заявлял, что форсирование событий не приведёт их отношения ни к чему хорошему. Однако певец довольно быстро поменял своё мнение. Вероятно, с тех пор он окончательно убедился в чувствах к избраннице.

С Кариной Нугаевой Александр познакомился на радио, где она работала редактором. Разница в возрасте между влюбленными колоссальна — почти 36 лет.