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31 января 2022, 15:34 0

64-летний певец Александр Маршал обвенчался с 28-летней возлюбленной

Маршал и Карина Нугаева вместе уже пятый год

64-летний певец Александр Маршал обвенчался с 28-летней возлюбленной
Фото: m.avtoradio.ru

Александр Маршал более четырёх лет встречается с Кариной Нугаевой, с которой познакомился на радиостанции. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, артист решился на серьёзный шаг и прошёл церемонию венчания с возлюбленной, сообщает ФАН.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» Маршал признался, что серьёзно относится к венчанию с избранницей. По словам 64-летнего музыканта, это «желание пришло к нему автоматически».

Александр также поделился мнением о 28-летней возлюбленной. Он отметил, что Карина оказалась чутким и добрым человеком, которого «невозможно не любить». При этом артист подчеркнул, что его подруга «далеко не дура».

Как сообщает «Пятый канал», еще несколько лет назад Маршал отказывался от брака с Нугаевой и заявлял, что форсирование событий не приведёт их отношения ни к чему хорошему. Однако певец довольно быстро поменял своё мнение. Вероятно, с тех пор он окончательно убедился в чувствах к избраннице.

С Кариной Нугаевой Александр познакомился на радио, где она работала редактором. Разница в возрасте между влюбленными колоссальна — почти 36 лет.

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#шоу-бизнес

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