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31 января 2022, 16:09 6

Учителя одного из районов Амурской области жалуются на невыплату зарплаты

По словам педагогов, деньги должны были поступить 20 января, но этого не произошло

Учителя одного из районов Амурской области жалуются на невыплату зарплаты
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратился житель Амурской области. Он рассказал о проблеме, с которой столкнулись учителя Ивановского муниципального округа – по его словам, педагоги не получили очередную зарплату, хотя выплата должна была быть 20 января.

— У нас каждый месяц зарплата приходит 20 числа, в это раз денег не дали и когда они будут – неизвестно. Людям никто ничего не объясняет, местный отдел образования руками разводит. А у людей кредиты, людям чем-то детей кормить надо! – рассказал о проблеме амурчанин, пожелавший сохранить анонимность.

По словам мужчины, они обращались с проблемой в районную прокуратуру, но пока ответа не получили. Отметим, что срок ответа на заявления от граждан составляет 30 дней.

За комментариями по сложившейся ситуации корреспондент Амур.инфо обратился в министерство образования и науки Амурской области.

— Финансирование на оплату труда педагогов министерством образования и науки Амурской области направлено ещё 20 января. Однако в связи с тем, что муниципалитет, о котором идет речь, изменил свое наименование с Ивановского района на Ивановский муниципальный округ, и, следовательно, произошла смена счетов образовательных организаций, заработная плата будет выплачена позднее. По информации отдела образования округа, вопрос находится на контроле, на этой неделе необходимые средства будут поэтапно направлены во все учреждения. Завтра их получат три школы, – сообщили в пресс-службе ведомства на запрос.

В прокуратуре Амурской области сообщили, что письменного заявления к ним не поступало, но факт невыплаты аванса за январь был зафиксирован в ходе мониторинга. Проблема появилась в результате технической ошибки, а именно реорганизации района в муниципальный округ. Прокуратура вынесла предписание главе муниципалитета. После этого новые реквизиты были переданы в казначейство, и выплата всей зарплаты за январь будет произведена до 5 февраля.

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#образование #происшествия #экономика

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    8 часов назад

    Очевидно в связи с переименованием района в округ уровень жизни населения значительно улучшится.

  • Undertaker

    Undertaker
    8 часов назад

    Проценты крутятся, лавэшка мутится

  • Всем Добра

    Всем Добра
    5 часов назад

    Дауж, при Кожемяко такого не было.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    5 часов назад

    Так там наверное все бюджетники так попали, а жаловаться начали учителя... Они одни с семьями, кредитами и так далее

  • капрал

    капрал
    4 часа назад

    Бурейский район - бюджетники никто зп не получал! Ни учителя, ни библиотекари , ни клубники.

  • капрал

    капрал
    4 часа назад

    Алёна Валентиновна, учителя не виноваты, что остальные соплежуи и могут только трубочку сопеть.

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