В Амурской области введут новые правила компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг

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С февраля в Приамурье вводят новый порядок приостановки компенсации по оплате ЖКУ, сообщает Заксобрание Амурской области.

Отказать в предоставлении социальной поддержки могут тем амурчанам, у которых есть подтверждённая судом непогашенная задолженность, образовавшаяся более чем за три последних года. То есть, пока не будет решения суда, выплаты приостанавливать не будут.

— В управление социальной защиты области организациями-поставщиками ЖКУ ежемесячно предоставлялась информация о наличии у граждан задолженности по оплате. При наличии задолженности за два месяца подряд выплата приостанавливалась. Но иногда возникали ситуации, когда граждане не могли получить указанную выплату из-за того, что управляющие или ресурсоснабжающие организации предоставляли неточные сведения, – рассказала председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.

В пресс-службе заксобрания уточняют, что сейчас такая ежемесячная мера поддержки доступна ветеранам труда, ветеранам труда Амурской области, ветеранам военной службы, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, «детям войны», труженикам тыла, почётным донорам региона, многодетным семьям, а также специалистам, которые работают и живут в сельской местности.