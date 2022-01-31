В Благовещенске снесут незаконно построенное кафе

Управление Федеральной службы судебных приставов сообщает о предстоящем сносе в Благовещенске незаконного сооружения – целого кафе.

— Индивидуальный предприниматель, не имея разрешительной документации, возвёл на земельном участке площадью 644 квадратных метра павильон-закусочную и установил ограждение, – пояснили в ведомстве.

Сносить всё строение обязали самого горе-предпринимателя. Проследят за этим судебные приставы.