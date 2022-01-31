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31 января 2022, 15:50 5

В Благовещенске снесут незаконно построенное кафе

Приставы исполняют решение суда

В Благовещенске снесут незаконно построенное кафе
Фото: ФССП

Управление Федеральной службы судебных приставов сообщает о предстоящем сносе в Благовещенске незаконного сооружения – целого кафе.

— Индивидуальный предприниматель, не имея разрешительной документации, возвёл на земельном участке площадью 644 квадратных метра павильон-закусочную и установил ограждение, – пояснили в ведомстве.

Сносить всё строение обязали самого горе-предпринимателя. Проследят за этим судебные приставы.

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#суды

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    10 часов назад

    Так оно уже ж снесено

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 часов назад

    И где это?

  • Monarch

    Monarch
    9 часов назад

    наши журналюги самые медленные в мире

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    8 часов назад

    К сожалению, наш муниципалитет весьма часто сам нарушает закон. Не устанавливает законным образом санитарно-защитные зоны, красные линии и т.д. И суды ему это весьма часто "прощают". Жаль что от этих моментов страдают амурчане, которые достаточно часто не виноваты в таком развитии событий.

  • Казак

    Казак
    5 часов назад

    Интересно, а это здание ( https://yandex.ru/maps/-/CCU5YHtyGA ) на Мухина, возле дома 120, законно на дороге стоит? Когда в городе начнут изымать необдуманно отданные в частное владения земли? На этих землях строят что хотят и как хотя в нарушения всех норм и правил, тем самым создают некомфортную среду для жителей и гостей города. Там реально не комфортно (трудно) и не безопасно ездить, а чтобы пробка километровая не собиралась, возле этого здания, водители пытаются пропихнуться в два ряда.

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