Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
31 января 2022, 14:59 0

Дана Борисова рассказала о 150 порезах на теле дочери

14-летняя дочь Борисовой нанесла себе увечья во время панических атак

Дана Борисова рассказала о 150 порезах на теле дочери
Фото: fb.ru

Дана Борисова призналась, что её 14-летняя дочь Полина в прошлом году нанесла себе множество порезов во время панических атак. Телеведущая переживает, что теперь более 150 шрамов нужно удалять с помощью дорогостоящих процедур, сообщает «Пятый канал».

В YouTube-шоу Елены Ханги Борисова рассказала, что в мае у дочери закончились приступы, но всё тело осталось в порезах. Руки и ноги девочки полностью покрыты рубцами. По словам Даны, у неё более 150 шрамов. Телеведущая сетует, что теперь Полине нужно ходить на дорогостоящий лазер, на котором можно разориться.

Весной прошлого года девочку госпитализировали с множественными порезами в специализированную клинику. Тогда Борисова рассказала, что дочь нанесла их сама себе во время уроков в школе, когда у неё случились панические атаки.

45-летняя телеведущая утверждает, что сейчас у неё с дочерью хорошие отношения, однако Полина не хочет учиться и прогуливает занятия.

Осенью девочка из-за конфликта с матерью объявила голодовку и перестала ходить в школу. Дана призналась, что выбросила смартфон дочери с 11 этажа в попытке бороться с её зависимостью от гаджета. После этого Полина перестала есть и выходить из своей комнаты. Устав «воевать» с 14-летней наследницей, Борисова в конце года даже отправляла её жить к отцу.

Просмотров всего: 773

#дети #шоу-бизнес

распечатать


Происшествия 11

За травму девочки на горке в благовещенском парке Дружбы назначили штраф
В России и мире

64-летний певец Александр Маршал обвенчался с 28-летней возлюбленной
Спорт 1

Амурскую область на всероссийских соревнованиях по хоккею представит команда «Надежда»
В России и мире

Алексей Чумаков признался, что с Ларисой Долиной очень трудно дружить
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь