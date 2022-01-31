Дана Борисова рассказала о 150 порезах на теле дочери

В YouTube-шоу Елены Ханги Борисова рассказала, что в мае у дочери закончились приступы, но всё тело осталось в порезах. Руки и ноги девочки полностью покрыты рубцами. По словам Даны, у неё более 150 шрамов. Телеведущая сетует, что теперь Полине нужно ходить на дорогостоящий лазер, на котором можно разориться.

Весной прошлого года девочку госпитализировали с множественными порезами в специализированную клинику. Тогда Борисова рассказала, что дочь нанесла их сама себе во время уроков в школе, когда у неё случились панические атаки.

45-летняя телеведущая утверждает, что сейчас у неё с дочерью хорошие отношения, однако Полина не хочет учиться и прогуливает занятия.

Осенью девочка из-за конфликта с матерью объявила голодовку и перестала ходить в школу. Дана призналась, что выбросила смартфон дочери с 11 этажа в попытке бороться с её зависимостью от гаджета. После этого Полина перестала есть и выходить из своей комнаты. Устав «воевать» с 14-летней наследницей, Борисова в конце года даже отправляла её жить к отцу.