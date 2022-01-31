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31 января 2022, 15:15 2

В амурский райцентр с опозданием на полтора месяца прибыла главная новогодняя ёлка

Используют её уже на следующий праздник

В амурский райцентр с опозданием на полтора месяца прибыла главная новогодняя ёлка
Фото: pixabay.com

Глава Мазановского района Михаил Пивень сообщил, что в Новокиевский Увал прибыла новогодняя ель для центральной площади села. Ждали её к концу декабря, но, судя по всему, доставлявшая груз компания нарушила все сроки.

«И смех и грех... Прибыла закупленная к Новому году 6-метровая ёлка. Груз отправлен был 5 декабря из Подмосковья. Прибыл 28 января. Ну теперь на новый новогодний сезон есть сборная искусственная ёлка на площадь села Новокиевский Увал с гирляндами и украшениями. Лучше поздно, чем никогда», – написал Михаил Пивень в своём аккаунте в «Одноклассниках».

Жители Новокиевского Увала в комментариях под публикацией пишут о том, что ничего страшного и не произошло: ёлка прибыла аккурат к китайскому Новому году.

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#Новый год

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    10 часов назад

    Почта России? ;)

  • slavik110

    slavik110
    10 часов назад

    Все через то место. Даже казнили раньше посажением на кол :-)

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