В амурский райцентр с опозданием на полтора месяца прибыла главная новогодняя ёлка

Глава Мазановского района Михаил Пивень сообщил, что в Новокиевский Увал прибыла новогодняя ель для центральной площади села. Ждали её к концу декабря, но, судя по всему, доставлявшая груз компания нарушила все сроки.

«И смех и грех... Прибыла закупленная к Новому году 6-метровая ёлка. Груз отправлен был 5 декабря из Подмосковья. Прибыл 28 января. Ну теперь на новый новогодний сезон есть сборная искусственная ёлка на площадь села Новокиевский Увал с гирляндами и украшениями. Лучше поздно, чем никогда», – написал Михаил Пивень в своём аккаунте в «Одноклассниках».

Жители Новокиевского Увала в комментариях под публикацией пишут о том, что ничего страшного и не произошло: ёлка прибыла аккурат к китайскому Новому году.