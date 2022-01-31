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31января
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Леонид Куравлёв задолго до смерти написал своё имя на могиле жены

Супруга Куравлёва умерла десять лет назад

Леонид Куравлёв задолго до смерти написал своё имя на могиле жены
Фото: kinofilmpro.ru

Смерть Леонида Куравлева стала ударом для его родных, друзей и поклонников. Близкие актёра рассказывали, что после потери любимой жены в 2012 году он не испытывал радости жизни. Более того, безутешный артист заранее подготовился к своей кончине, выбив на надгробии супруги и своё имя, пишет «Комсомольская правда».

Только 10 дней назад 85-летнего Леонида Куравлёва выписали из больницы, где спасали от пневмонии. Врачи диагностировали у артиста тяжёлое поражение мозга и присвоили паллиативный статус, который означает невозможность исцеления — только уход до последних дней.

Близкие Куравлёва рассказывали, что после смерти жены актёр не испытывал радости жизни. С Ниной Васильевной они прожили вместе более полувека и считались одной из самых крепких пар в отечественном кинематографе.

Став вдовцом в 75 лет, Леонид Вячеславович замкнулся в себе, практически не выходил из дома и не отвечал на звонки коллег. Своим близким артист озвучил единственное желание: быть упокоенным в одной могиле с любимой женщиной. Более того, он заранее подготовился к своей кончине, выбив на надгробии Нины Васильевны и своё имя без даты смерти.

Как сообщает «Пятый канал», надгробный памятник выглядит довольно скромно. Художник Никас Сафронов ранее рассказывал, что Куравлёв обращался к нему с просьбой создать для него эскиз памятника. Однако потом актёр выбрал более скромный вариант, поскольку ему стало неудобно ставить шикарное надгробие.

Теперь Леонид Куравлёв, как он и завещал, будет похоронен на Троекуровском кладбище. О последней воле отца позаботятся его дети: дочь Екатерина и сын Василий. Также у артиста остались трое внуков, старшему из которых 19 лет.

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#культура #память

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