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31 января 2022, 15:34 0

В Амурской области прошло первенство по биатлону

Участниками соревнований стали спортсмены из Приамурья и Иркутска

В Амурской области прошло первенство по биатлону
Фото: pixabay.com

На лыжной базе «Россия» в Моховой Пади в период с 26 по 27 января прошло первенство Амурской области по биатлону. Его участниками стали 50 спортсменов из Приамурья и Иркутска.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: спринте и индивидуальной гонке. Длина дистанции (1-6 километров) и число рубежей зависели от возраста спортсменов. За стрельбу «в молоко» назначались штрафы – дополнительный круг или добавочное время.

— За метров 50 заранее восстанавливаешь дыхание, все концентрируешь на мишени, никого не слушаешь, тогда все получится. В спринте я был первый, время тоже хорошее для меня, а так в общем нормально, – рассказал о своих эмоциях участник соревнований Михаил Гасанов.

Заместитель главного судьи по стрельбищу и трассе Сергей Кузнецов рассказал, что эти соревнования – официальный отбор в сборную команду Амурской области.

— Мы бежим два дня, две гонки – это спринт, классическая гонка, и индивидуальная, где штрафных кругов нет, а штрафное время. У нас квалифицированный судейский корпус, мы будем присваивать разряды спортивные, – пояснил он.

Напомним, что в Благовещенске появилась новая секция по биатлону. Посетить бесплатные занятия могут все желающие.

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