Амурчане пытались перевозить наркотики в мешке с картошкой

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Благовещенский городской суд рассмотрел дело об изготовлении и распространении наркотиков в крупном размере. При этом партию гашишного масла изъяли во время перевозки из села Сергеевка в Благовещенск в мешке с картошкой.

Из материалов дела следует, что амурчанка в марте 2018 года предложила своим знакомым, мужчине и женщине, «рабочую схему»: мужчина должен был изготавливать наркотик, а женщина – сбывать его и получать часть масла в счёт оплаты работы, так как сама его употребляла. Все согласились с такой схемой работы. Инициатор передала мужчине ингредиенты и приспособления для изготовления готового наркотика, тот выполнил свою часть работы, поместил готовое гашишное масло в шприцы и передал его амурчанке, получив за свою работу деньги. Женщина для конспирации поместила наркотик в мешок картошки. Его и повез в город мужчина, чтобы передать сбытчице.

Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли шприцы с гашишным маслом. Общий вес наркотика составил 40,5 грамма, что инкриминируется как партия крупного размера.

В пресс-службе Благовещенского горсуда рассказали, что все участники этой схемы признаны виновными: одной из женщин назначено 10 лет колонии общего режима, мужчине – 5 лет строгого. Они были взяты под стражу в зале суда. Вторая участница группы отправится в колонию общего режима на 5 лет, но после того, как её ребенок достигнет 14-летнего возраста. По решению суда изъятые наркотики должны быть уничтожены.