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31января
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сегодня, 14:17 0

Жительница Белогорска сдала на металлолом чужой контейнер

Женщина призналась в содеянном

Жительница Белогорска сдала на металлолом чужой контейнер
Фото: 28.мвд.рф

В Белогорске по подозрению в краже металлического контейнера задержали ранее судимую женщину 1981 года рождения, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

28 января в полицию обратилась женщина и рассказала, что с гаражного массива многоквартирного дома, где она живёт, украли контейнер, в котором были её вещи. Сотрудники выяснили, что имущество потерпевшей забрали с помощью спецмашины, оборудованной манипулятором. Сам водитель не знал, что совершает преступление. К нему обратилась женщина, убедив, что это её контейнер, который она хочет сдать в пункт металлоприёмника.

Полицейские установили личность подозреваемой и задержали её. Амурчанка призналась в содеянном. Всё похищенное вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина находится под подпиской о невыезде. За такое преступление может грозить до пяти лет лишения свободы.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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