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Телеведущая Анастасия Трегубова рассказала о неудачном эксперименте с уколами красоты

Трегубова больше никогда не решится на инъекции ботокса

Телеведущая Анастасия Трегубова рассказала о неудачном эксперименте с уколами красоты
Фото: cosmo.ru

38-летняя Анастасия Трегубова воспитывает четверых детей, работает и при этом ещё и выглядит безупречно. Ведущая программы «Доброе утро» рассказала, что секрет её внешнего вида — это постоянный уход за собой. Однако после неудачного опыта Анастасия отказалась от уколов красоты, сообщает «СтарХит».

Трегубова рассказала, что посещает косметолога, а также тщательно подбирает косметику и уход. Однако телеведущая не использует ботокс и любые инъекции.

По её словам, три года назад она решила попробовать ботокс. Сначала ей понравился эффект, но потом её веки начали опускаться вниз. К счастью, тогда она была в декретном отпуске, ей не нужно было выходить в эфир. Анастасия признаётся, что ей было очень страшно, она «смотрела на себя в зеркало и рыдала».

Ведущая использовала различные процедуры, чтобы вернуть свое лицо, но этот эффект начал проходить только через два месяца. После этого она пришла к выводу, что «уколы в лицо — это точно не для неё».

По словам Трегубовой, любые уколы вызывают у неё дискомфорт. У неё был опыт мезотерапии, эффекта от которого она не увидела. При этом ей очень не понравились ни сама процедура, ни её последствия. Анастасия призналась, что «рожать было не так страшно, как чувствовать иголку на своем лице».

Сейчас телеведущая довольна тем, как она выглядит. Из-за семейных и рабочих дел у неё не всегда есть время на фитнес или салоны красоты, однако она никогда не запускает себя.

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#медицина #СМИ

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