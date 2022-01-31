Амурскую область на всероссийских соревнованиях по хоккею представит команда «Надежда»
Первое место заняли ребята из посёлка Новобурейский
Команда юных хоккеистов из Новобурейского стала лучшей в Приамурье. Амурчане представят область на всероссийских соревнованиях, сообщает амурский минспорт.
На ледовой арене «Снежная королева» (посёлок Новобурейский) за первое место боролись четыре команды юношей 2011-2012 годов рождения: команды «Форвард» и «А-Барс» из Благовещенска, «Союз» из Свободного и «Надежда» из Новобурейского.
Золото выиграла команда «Надежда», серебро взяла команда «Форвард», а бронзу – команда «Союз». Лучшими игроками признали Семёна Штейна и Павла Федосеева из «Надежды».
Теперь ребята поедут на всероссийские соревнования «Золотая шайба», которые пройдут в Астрахани с 21 по 28 февраля.
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