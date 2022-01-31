Амурчанка убила своего мужа-алкоголика из-за оскорблений по телефону

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В субботу, 29 января, в посёлке Магдагачи произошло убийство на бытовой почве: 39-летняя амурчанка убила своего супруга из-за постоянных конфликтов – мужчина злоупотреблял алкоголем. Последней каплей стал звонок: 47-летний амурчанин начал оскорблять жену.

Как рассказали в управлении Следственного комитета России по Амурской области, в день совершения преступления мужчина позвонил жене, с которой на тот момент они уже жили раздельно, и начал её оскорблять. Подозреваемая приехала в дом, где проживал супруг, и в ходе ссоры убила его. После этого женщина вызвала сотрудников полиции и скорую помощь.

Свои показания женщина подтвердила в ходе их проверки на месте преступления. В отношении неё возбуждено уголовное дело за убийство.

— В настоящее время подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в СК.