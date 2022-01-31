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Алексей Чумаков признался, что с Ларисой Долиной очень трудно дружить

Чумакова и Долину связывает многолетняя дружба

Алексей Чумаков признался, что с Ларисой Долиной очень трудно дружить
Фото: nedvijdom.ru

40-летний Алексей Чумаков и 66-летняя Лариса Долина дружат уже много лет. Артисты вместе проводят праздники и ходят друг к другу в гости. В недавнем интервью певец признался, что дружить с Ларисой Долиной очень непросто, сообщает «Вокруг ТВ».

Алексей Чумаков и его жена Юлия Ковальчук стали гостями шоу «Секрет на миллион». Супруги рассказали о своей семье и затронули вопрос дружеских отношений. Алексей заявил, что с Ларисой Александровной очень сложно дружить. По его словам, их отношения глубокие и требует постоянной работы.

Долина также присутствовала в студии и призналась, что ценит дружбу с Юлией и Алексеем. Она поблагодарила пару за теплоту и отметила, что очень любит их семью.

Как пишет «СтарХит», певица также рассказала, что она всегда становится одним из первых слушателей новых песен Чумакова. По словам Ларисы Александровны, они с Алексеем уже «20 лет друг другу доверяют».

Чумаков и Ковальчук объявили о своём романе в 2009 году. Они не афишируют личную жизнь, и считаются одной из самых закрытых пар в шоу-бизнесе. В 2013 году Юлия и Алексей тайно поженились, а затем уехали отмечать свадьбу в Испанию.

В 2017 году у супругов родилась дочь Амелия. Артисты до сих пор не показывают ребёнка публике, желая таким образом защитить наследницу от негатива.

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#СМИ #шоу-бизнес

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