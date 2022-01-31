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31января
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Трутнев: чиновники затягивают передачу дальневосточных гектаров в собственность

Из-за волокиты люди лишаются своих участков

Трутнев: чиновники затягивают передачу дальневосточных гектаров в собственность
Фото: dfo.gov.ru

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал жалобы дальневосточников на волокиту местных властей. Обращения поступали и поступают на горячую линию Минвостокразвития, сообщает «Интерфакс».

— Пришла информация о том, что муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность… Есть случаи, когда на 11 месяцев задержано рассмотрение заявления, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в 5 лет, просто изымают этот участок, – возмутился Юрий Трутнев.

Полпред заявил, что такие действия чиновников «дискредитируют сам закон, дискредитируют ту помощь, которую мы стараемся людям оказать». Он пригрозил наказанием вплоть до уголовного преследования.

В первую очередь Трутнев вёл речь о жалобах жителей Приморского края. Известно, что в Амурской области несколько фермеров лишились дальневосточных гектаров, просто забыв узаконить их использование в срок.

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#Дальний Восток #экономика

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