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сегодня, 12:45 0

Спасенного в дальневосточном центре «Тигр» орлана-белохвоста отпустили на волю

У птицы был серьёзно повреждён клюв, из-за чего развилось сильное истощение

Спасенного в дальневосточном центре «Тигр» орлана-белохвоста отпустили на волю
Фото: siberian-tiger.ru

В центре «Тигр» рассказали о счастливом итоге истории, начавшейся в середине января. Тогда специалисты центра спасли краснокнижного орлана-белохвоста, у которого был серьёзно повреждён клюв, наблюдалось истощение. Ветеринары помогли пернатому, и уже спустя пару дней он начал самостоятельно питаться. Сегодня, 31 января, стало известно, что птицу отпустили на волю.

«Наступил долгожданный момент – орлан-белохвост расправил крылья и вернулся домой! Мы желаем этой птице высокого неба и долгой жизни!» – написали в Instagram специалисты центра «Тигр».

Они добавили, что птица сейчас полностью здорова, набрала достаточный вес и готова к самостоятельной жизни в природе.

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#животные #экология

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