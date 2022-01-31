Спасенного в дальневосточном центре «Тигр» орлана-белохвоста отпустили на волю

Фото: siberian-tiger.ru

«Наступил долгожданный момент – орлан-белохвост расправил крылья и вернулся домой! Мы желаем этой птице высокого неба и долгой жизни!» – написали в Instagram специалисты центра «Тигр».

Они добавили, что птица сейчас полностью здорова, набрала достаточный вес и готова к самостоятельной жизни в природе.