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31января
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сегодня, 13:02 1

В Комсомольске-на-Амуре в псевдомедцентре обманули более тысячи человек

Злоумышленники заработали более 188 миллионов рублей

В Комсомольске-на-Амуре в псевдомедцентре обманули более тысячи человек
Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре 15 человек будут судить за мошенничество и приготовление к преступлению. Обвиняемые обманули более тысячи человек, сообщает региональное управление полиции.

Специалисты, которые на самом деле даже не имели медицинского образования, предлагали своим клиентам пройти бесплатное обследование организма. «Исследования» проводили на бытовом оборудовании для фитнеса. После «диагностики» псевдоврачи заявляли людям, что у них есть тяжёлые хронические заболевания, которые требуют срочного и платного лечения, стоимость которого варьировалась от 99 до 353 тысяч рублей. Обману в большинстве случаев поддавались пожилые люди, некоторые из них брали кредиты. Также мошенники говорили, что часть затрат покроют за счёт бюджетных средств по федеральной программе.

В итоге сумма ущерба составила 188 миллионов 800 тысяч рублей. Расследование уголовного дела окончено, оно состоит из 158 томов. Известно, что среди пострадавших есть жители Хабаровска и Благовещенска.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #медицина

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    27 минут назад

    Вот скоты.

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