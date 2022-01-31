Аномальное тепло в Амурской области: в Зее зацвела верба

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— По итогам третьей декады января зафиксировано повсеместное значительное превышение среднесуточных температур воздуха, но, несмотря на это, значения температур по-зимнему низкие. Если посмотреть данные за последние два дня (прошедшие выходные), то мы видим максимальное превышение среднесуточных температур над нормой. В Тындинском, Сковородинском и Зейском районах превышение составило 11-15 градусов. То есть при декадной норме в -24°С…-30°С фактические среднесуточные температуры составили -15°С…-20°С. На остальной территории области среднесуточные температуры также фиксируются на уровне выше декадной нормы, в среднем на 3°С...-6°С, – рассказала главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

Она добавила, если смотреть минимальные и максимальные значения температуры, зафиксированные ночью, то видно, что они ещё достаточно низкие. Так, на неделе с 24 по 30 января в восточных, северных, юго-восточных и северо-восточных районах ночные температуры понижались до -32°С…-37°С, местами, а именно в Селемджинском районе, до -39°С. На западе Приамурья ночью температура воздуха была чуть выше: от -20°С до -27°С.

В дневные часы в течение рабочей недели фиксировалась температура в интервале от -10°С до -15°С, но в отдельные дни (26, 27 января) в северных районах Амурской области опускалась до -21°С.

— Температурный фон в регионе очень нестабильный. На прошедших выходных в северных районах (Сковородинский, Магдагачинский) днём столбик термометра поднялся до -8°С…-9°С. Наблюдается значительная амплитуда между дневной и ночной температурой. К примеру, в Бурейском и Архаринском районах дневная амплитуда температур составляет около 20°С, что несвойственно для января. Относительно Зеи могу сказать о том, что 28, 29, 30 января фиксировались достаточно высокие температуры: ночью -18°С…-19°С, днём -8°С…-9°С. Но до этого фиксировались более низкие температуры -24°С…-29°С, – отметила Ольга Четырина.

Она рассказала, что во второй половине текущей недели ожидается усиление морозов. На востоке области в ночные часы ожидаются температуры ниже -30°С, на западе – от -25°С. В дневное время температура достигнет -13°С…-20°С, в отдельных районах до -11°С. Сохранится ветреная погода – до 10-11 метров в секунду. Из-за этого температура будет ощущаться ещё более низкой.

Отметим, что ранее на известной площадке для размещения объявлений появилась информация о продаже зацветшего багульника в Благовещенском районе.