Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж за журналиста Сергея Соболева

Актёр Дмитрий Марьянов умер в 2017 году. Через год Ксения сблизилась с Сергеем Соболевым, который в 2013 году потерял жену. Женщина трагически погибла в Подмосковье под колёсами поезда.

Как сообщает «Пятый канал», о новых отношениях вдова Марьянова сообщила почти два года назад. Ксения рассказывала, что именно Сергей помог ей справиться с депрессией после смерти мужа.

По её словам, тогда дочь Анфиса напомнила маме, что ей пора обратить внимание на свою личную жизнь. Бик считает, что личное счастье является «лучшей рекомендацией для психолога».

Недавно пара решила узаконить свои отношения. Ксения и Сергей устроили скромную свадьбу, позвав на праздник лишь самых близких. Поклонники Ксении порадовались за неё и пожелали ей в новом браке счастья.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в подмосковном реабилитационном центре, где лечился от алкоголизма. Артист умер из-за оторвавшегося тромба.

Он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге, но сотрудники на его слова не реагировали. В прошлом году директора клиники Оксану Мосунову признали виновной в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Суд приговорил её к трём годам условно.